〈南部〉環團控環評造假 龍崎掩埋場業者反駁

2018-01-26

〔記者王捷／台南報導〕十一個環保團體昨到台南地檢署按鈴控告龍崎掩埋場業者歐欣公司，「台灣要健康婆婆媽媽團協會」秘書長邱春華表示，行政院退輔會及歐欣公司分別於九十二年環評書及九十九年環境差異報告所附的水土保持資料涉嫌偽造，相關單位應重開公聽會說明。

環團認為，政府打算興建的「歐欣事業廢棄物掩埋場」，不僅破壞有如「台南月世界」的百萬年泥岩自然地景，掩埋場址還在二仁溪源頭影響水源。邱春華說，政府才打算花億元整治二仁溪，又要在源頭興建全國性的最終掩埋場，最終掩埋場掩埋的廢棄物是無法再回收的廢棄物，這會影響到水資源。

邱春華說，原本要設置掩埋場的地區，長期以來是封閉的狀態，一般民眾根本無法進去，近期得知該處要做水保計畫，才發現原來該處要設置掩埋場，依據「環評作業準則」，掩埋場應該要有邊坡穩定的勘察佐證資料，否則有坍塌的危險，因此到地檢署控告掩埋場公司偽造文書。

歐欣公司回應，環評、環差書及水保計畫書皆依法確實載明邊坡穩定分析資料及計算結果，且水保計畫書是經過市府委託台灣省水土保持技師公會嚴格審查後，才獲核可，邊坡穩定相關資料充足，絕無造假。

針對「歐欣事業廢棄物掩埋場」案，台南社大環境行動小組日前空拍發現，怪手疑進場挖除當地百萬年泥岩自然地景、截斷牛埔溪，質疑南市府放水圖利廠商，南市水利局已正式發文要求歐欣公司立即停工，而十一個環保團體昨天赴台南地檢署，按鈴控告歐欣涉嫌偽造文書。