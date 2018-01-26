〈南部〉魚塭廢土濫倒 鹽水溪口招潮蟹棲地惡化

2018-01-26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南大學生態暨環境資源學系師生進行鹽水溪口招潮蟹調查研究，初步記錄到九種招潮蟹，顯示當地生態資源豐富。不過，部分棲地被亂倒廢土，垃圾隨處可見，造成招潮蟹棲地日趨惡化，南大生態系主任張原謀呼籲正視這片泥灘地的危機。

南大師生記錄到9種招潮蟹

南大學生去年開始在鹽水溪口進行招潮蟹調查，幾個月下來，初步記錄到弧邊、清白、糾結清白、北方呼喚、呼喚丑、賈瑟琳、粗腿綠眼、窄招潮蟹、屠氏招潮蟹等九種招潮蟹。

南大學生張仲傑表示，粗腿綠眼、窄招潮蟹的數量很稀少，其中粗腿綠眼的情況不是很好，最多看到五隻，當地的棲地也有惡化的趨勢，除了隨處可見的垃圾外，部分棲地遭人傾倒魚塭廢土，造成招潮蟹棲地的消失。

他說，廢土爛泥直接倒在招潮蟹的棲地上，而且是好幾個水門都有這種情況，目前觀察的結果，只有一個倒廢泥的招潮蟹棲地數量有回來，其他數量都是下降的。

南大生態系主任張原謀表示，粗腿綠眼招潮蟹很稀有，也是很漂亮的物種，之前曾在鹽水溪口做比較零星的觀察，這次則進行較系統性的調查，發現招潮蟹棲地確有惡化的趨勢。

張原謀指出，溪口的泥灘地是招潮蟹重要的棲地，泥灘地的底質對於招潮蟹更是重要的環境因子，由於不同的招潮蟹有不同棲地偏好，維持棲地的多樣性，是招潮蟹保育的重要一環，這些泥濘之地更扮演著大地腎臟的角色，不僅招潮蟹，更棲息著其他種類和數量豐富的生物。

張原謀希望大家正視這片泥灘地，不應認為它是一塊髒臭不堪的廢地，隨意傾倒廢棄物，甚至開發利用。