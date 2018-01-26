〈南部〉亞洲新灣區聯盟首件開發案 特貿三招商

2018-01-26

總投資金額逾200億

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「亞洲新灣區聯盟」首件開發案正式招商！高雄市政府昨宣布，攜手台電以公辦都更方式，開發區內占地一萬六千坪的特貿三精華地，總投資金額可能超過二百億元，歡迎國內外企業投資高雄。

高雄市政府去年與高雄港區土地開發公司、中油、台電、台糖、台銀、台灣菸酒、台肥等國營企業，合組「亞洲新灣區聯盟」，共同進行亞洲新灣區的開發與建設。

總面積約1萬6千坪

「亞洲新灣區聯盟」第一件開發案昨天正式招商，地點位於區內核心的特貿三土地，是台電和高市府共同持有，坐落於成功二路與新光路口，總面積約一萬六千坪，分南、北兩基地，面對高雄港水岸第一線，前臨高雄展覽館、高雄軟體科技園區，後接高雄圖書總館，緊鄰輕軌C8站、MLD台鋁、IKEA、好市多。

高雄市都發局表示，希望能結合高雄展覽館，引進會展相關連鎖產業，提供會展服務、企業總部、飯店、觀光娛樂及高端服務等使用，未來配合高雄海洋城市意象，期許能開發如海洋博物館、城市設計館等設施。

都發局指出，開發模式結合設定地上權及都更權利變換機制，且於一一○年六月前核定都市更新事業計畫者，能獲得最高二十％容積獎勵增量。

都發局預期，廠商未來得標後，包括權利金、租金及興建成本，可能將超過二百億元，這也是亞洲新灣區近年最大的投資案。

招商文件草案即日起公開閱覽至二月十四日，公告於高雄市都發局官網，詳情電洽07-3368333轉2239或3521。