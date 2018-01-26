〈南部〉15公里鐵路景觀園道 下月啟動

2018-01-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鐵路地下化騰空後的土地，市府將蛻變為十五公里長的景觀綠水園道，確定於今年二月逐步啟動，整個園道工程預定一○九年九月完工。

高雄鐵路地下化工程預定今年八月下地通車，除將原有左營、高雄、鳳山車站地下化，沿線並增設七處地下通勤車站。

鐵路地下化騰空土地闢建

至於鐵路地下化騰空後的土地，總共約七十一．二九公頃，由市府規劃為十五公里長的景觀綠水園道，確定於今年二月起逐步啟動。

園道計畫 將分兩階段進行

工務局長趙建喬表示，由於目前台鐵列車還行駛於地面，景觀園道計畫將分兩階段進行。第一階段配合鐵路下地後，新增車站的履勘作業所需園道設施，主要工程包括左營站、內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站及正義站等八處通勤站，涵蓋旅客出入及防救災動線、無障礙設施、轉乘設施及景觀照明、美綠化、排水及聯外道路等，預定於今年五月完成。

第二階段的陸橋拆除復舊、鐵路景觀園道工程，也預定今年九月全面施工，總工期約兩年，希望能在一○九年九月完工。

鐵路景觀園道規劃有綠廊、水廊、自行車道及人行空間，一路從蓮池潭到鳳山車站，工務局預計種植一萬八千株喬木，以紅花風鈴木為主，搭配阿勃勒、黃花風鈴木、鐵刀木等樹種。

趙建喬指出，工程將結合生態與智慧理念，除透過礫間蓄水及雨水花園，降低都市熱島效應及淹水風險，並把智慧路燈納入園道設計，連結雲端管理，同步監控溫度、風向、空氣品質等環境數據，震動、噪音、緊急事故等監視影像，車流、人流、路面停車位狀況等交通感測。