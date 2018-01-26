〈南部〉民進黨屏縣議員、鄉鎮市長初選 潘孟安聲明中立

2018-01-26

縣府兩位秘書請辭參選

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣民主進步黨下屆縣議員、鄉鎮市長黨內初選激烈，縣府祕書鍾淑娟、梁正金等人請辭全力投入選舉；民進黨籍屏東縣長潘孟安昨也表態，聲明初選階段將維持中立，不參與各級初選、不參加競選活動、不介入候選人競爭。

潘孟安爭取連任縣長已獲民進黨提名；其餘的縣議員、鄉鎮市長黨內初選，正熱烈展開，登記至今天截止；目前任職於縣府者，包括登記屏東市長初選的工策會總幹事邱名璋、登記第一選區縣議員的縣府祕書鍾淑娟、登記第三選區縣議員的縣府祕書梁正金；其中鍾淑娟、梁正金已請辭祕書一職，任期至一月底。

鍾淑娟擔任縣府祕書約三年，她表示，是主動請辭祕書，畢竟接下來面對的選戰十分激烈，一定要全心全力投入，最重要的是不能耽誤縣府工作，所以毅然請辭；梁正金也指出，第三選區雖不必初選，但選戰還有一段長路要走，辭去祕書，是出於自己意願，以展現破釜沈舟的決心。

邱名璋則表示，工策會並不是負責選舉的單位，而且請辭與否的問題，應該要在公平競爭的環境下才適合討論，也登記屏東市長初選的縣黨部主委李清聖也並沒有辭去主委一職，他認為黨內同志應該都要看清楚縣長所發布的這份中立聲明。

潘孟安的聲明指出，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨的核心價值，對於黨內懷抱相同理想的同志透過民主機制，為參與縣內的公共事務做準備，由衷感謝及敬佩；正因為初衷相同，期盼參與初選的黨內同志，以正面選舉、良性競爭爭取認同，切勿相互攻訐，無論初選結果如何，唯有團結、合作才是贏得大選的基礎。

3不原則 婉拒相關造勢活動

潘孟安強調，為公平起見，初選階段將維持中立，秉持「三不原則」，即不參與各級初選、不參加競選活動、不介入候選人競爭，婉拒所有黨內初選的相關造勢活動。