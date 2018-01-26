〈台北都會〉找泛藍媒體人入府 柯被打槍

2018-01-26

〔記者郭安家／台北報導〕本報日前獨家報導，市長柯文哲決定將親信市長室主任蔡壁如拔掉，換新主任經營與市議會各黨派議員的關係，柯還說「因為她（蔡）的個性太直了。」知情人士透露，在本報去年十二月揭露此事時，柯文哲早已悄悄拜會中廣節目主持人蘭萱，邀任北市府有給職顧問兼市長室主任，但慘遭蘭萱回絕，新主任依然難產。蘭萱坦言柯文哲透過中間人詢問過她入府事宜，但是一年多前事情，並非去年十二月。

知情人士透露，去年柯文哲已委託親近人士尋覓市長室主任人選，不僅詢問自己同學、台北農產運銷公司前董事許長仁胞弟許長禮，是否有意願，但遭許長禮回絕。去年十二月第三週，柯文哲還親自去拜訪蘭萱，令蘭萱困惑為何要找她，蘭萱對身邊人士談論此事，才讓事情曝光。

由於蘭萱一向被視為泛藍媒體人，民進黨市議員梁文傑認為，柯文哲念茲在茲還是想要藍營選票，並不是真的想跟民進黨好好溝通，也未體會總統蔡英文所說「台灣價值」；而蘭萱會拒絕柯，也是理所當然，畢竟國民黨還是會提名市長參選人、拿回首都市長寶座。至於蔡壁如也只是表面上被柯換掉，蔡實際上仍在做相關政策決定。

蘭萱︰一年前被詢問 婉拒邀約

不過，蘭萱表示，柯文哲是透過某中間人，約莫一年前詢問她是否入府工作，而非去年十二月時，當時她也婉拒邀約。對此，北市府發言人劉奕霆則說，市長室主任職缺，目前還在徵詢當中，並無外傳找媒體人接該職缺。