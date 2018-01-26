〈台北都會〉20億網球中心淪特賣會 市府︰限期拆廣告

2018-01-26

民眾批評背離體育用途

〔記者周彥妤／台北報導〕斥資廿億打造的台北市網球中心，是去年台北世大運的比賽場地，後經整修於去年十二月試營運，預定下月中正式營運；但有民眾投訴，近日場館外牆悄悄掛起巨型特賣會廣告，更在部分空間開設特賣會，指國際級場館竟淪為低價特賣場地，相當不妥。對此，體育局表示，承包廠商係於附屬空間設置，合乎法規，但外牆廣告物張貼確實未經報備查核，已發公文要求三日內撤除。

投訴民眾表示，近來發現，網球中心外牆竟掛起特賣會廣告，喊出「歡慶開幕，全館三折起」等廣告用語，幾乎佔據整個牆面，非常顯眼，更有部分區域進駐不少店家販售休閒服飾及鞋款等商品，質疑砸大錢建設的國際級場館，尚未正式營運，就先背離體育用途，甚至淪為商品特賣會，觀感十分不佳。

但有當地不具名里民說，目前在試營運階段，勢必會有閒置空間，這只是短期空間再利用，能帶動經濟活絡，且對體育設施也無任何影響，現在也沒有正式比賽，加上目前運動的人也不多，不明白有何不妥？

市府︰允商用但廣告未報備

北市體育局運動產業科長劉哲明說，據體育場用地使用辦法，附屬空間允許作商業使用，目前進駐廠商於看台下方設置特賣會，並無違反規範。不過，劉也坦言，近日中心外牆的廣告物，廠商確實未報備體育局，便逕行張貼，廿四日接獲消息後，廿五日已正式發文要求於廿八日前撤下，屆時未撤除，將依法開罰兩萬至卅萬元不等。

劉哲明表示，廣告物美醜涉及主觀意識，不予評論，但就體育局的立場，廣告物設置仍以公益性及體育相關活動為主，因此即使目前外牆廣告物有報備，但因商業特性強烈，通過機率也不高。

劉哲明說，網球中心在世大運後，歷經整修期間，尚未辦過任何國內外賽事，去年十二月十六日開始試營運，目前僅開放羽球、網球及健身房項目使用，預定二月十日正式營運，最快三月就會有賽事登場，今年共有六場。

承包廠商表示，廣告設置另委外辦理，由於雙方溝通有落差，導致尚未報備體育局即先掛上廣告物，目前內部已著手檢討流程，也會按要求撤下。至於民眾指國際級場館竟於週邊設置特賣會一事，廠商表示，這涉及個人主觀感受，但空間使用合乎規範，目的是希望有效利用空間。