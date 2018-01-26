〈台北都會〉環保輕鋼構 新店日興活動中心動工

2018-01-26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區日興市民活動中心昨天舉行動工儀式，建築物本體採用輕鋼構工法，經費一千多萬元，預計今年六月完工；日興里里長高志堅說，社區民眾期待已久，希望啟用後做為社區民眾交誼、銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點，也提供老人共餐場所。

高志堅表示，日興里幅員遼闊、人口眾多，長期與雙城里共用活動中心，里辦公室日前透過參與式預算提案，選定里內日治時代的派出所舊址興建市民活動中心，未來將可嘉惠日興、香坡、雙城、玫瑰、吉祥及達觀等六個里，共約三萬八千名市民。

民政局長江俊霆表示，日興市民活動中心位於新店區安康路三段，設計外觀活潑新穎，輕鋼構建築工法環保又耐震，對環境衝擊低，預計今年六月將與土城區大安、金山豐漁及土城日和等輕鋼構的市民活動中心一起啟用。

日興市民活動中心為四層樓建築，設有電梯便利老人家及行動不便者進出，總樓地板面積約一百廿一坪，一樓是停車場，二樓的開放空間提供運動、跳舞，將來設立簡易廚房後，還可做為社區長照及老人共餐使用，三、四樓有會議室、演講廳和閱覽室。

社區佔市地20年 要求拆除

〔記者吳仁捷／新北報導〕中和區「大順天廈」社區被指控廿年來占用華福段一二一七號市有地，並私設鐵門、警衛亭阻擋外車進入，市府養護工程處前往會勘，確認該社區確實占地，恐影響救災、救護車輛通行，已請該社區管委會簽立切結書在三月一日前自拆，否則強制拆除並收取廿年來的使用補償金。