〈台北都會〉新北工會行善團 為平溪獨老換明燈

2018-01-26

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市平溪地區的人口嚴重外流，老年人口比率高達二成八，許多長輩獨居在家，家具損壞也無力修繕，「新北工會行善團」結合飛利浦照明公司舉辦「為平溪長者點一道好光」活動，在農曆年前為獨居長輩更換照明設備，昨天更換二十五戶，長輩們感謝工會行善團的貼心。

根據內政部戶政司資料，平溪區六十五歲以上人口有一千三百多人，佔該區總人口的二成八，老年化程度驚人，「新北工會行善團」電器工會理事長林惠達表示，年輕人出外打拚，許多長者獨居，因為行動不便，家具損壞也無力修繕，影響生活品質。

林惠達昨天與七名水電師傅，偕同飛利浦副總裁兼總經理余泳濤及十五名員工，分頭前往平溪區東勢里、石底里等二十五戶獨居長輩家中協助更換燈具、燈管，改善居住環境並減少老舊電線走火等意外發生，讓生活品質更有保障，獨居長者也能安心過好年。

儘管天空下著綿綿細雨，老人家還是滿心期待行善團的來訪，很早就在門口等待；林惠達說，六年前曾與衛浴企業合作，到平溪為長者更換馬桶等衛浴設備，此次舊地重遊，看到許多老人家身體仍硬朗，相當欣慰。

市府勞工局長謝政達表示，很多工會平時就在行善，工會行善團成立以來已協助一百五十戶完成居家修繕，還有驗光配鏡、義剪、表演、共餐等服務，希望有更多工會響應公益，透過本業職能幫助弱勢族群。