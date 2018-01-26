〈台北都會〉（新北）鶯歌運動中心2.10啟用 免費2週

2018-01-26

可跳舞、瑜伽、拳擊、重訓

〔記者邱書昱／新北報導〕鶯歌運動公園的運動中心即將在二月十日啟用，面積九八七○平方公尺，雖然是簡易型運動館，但設施大致完善，第一層樓規劃舞蹈、有氧瑜伽、拳擊等教室，並有重量訓練、跑步機、體適能中心等，二樓是多功能球場，提供籃球、羽球等運動；另外，五股運動公園、瑞芳運動公園的場館預計在明年底完工。

市議員蘇有仁昨天邀集市府養護工程處、體育處及鶯歌區公所會勘，他表示，從民國一○一年提議建設，現在內部的健身教室已做好隔間，在二月十日一定會如期完成，二樓的多功能球場預計容納一千二百位民眾。

體育處長洪玉玲指出，一般的運動中心有綜合球場、游泳池、體適能、舞蹈教室等設施，還有社區公共空間，以鶯歌運動公園為例，雖然屬於簡易型，但和當地居民討論在地需求後，羽球場、體適能中心、舞蹈教室應有盡有。

體驗課程 要先上臉書預約

她說，目前只剩下景觀工程在收尾階段，將之前的施工便道改建成草坡，電視牆等設施都已就定位，等器材進駐後就能使用，運動公園試營運前二週免費開課，要先到鶯歌運動公園臉書專頁預約，以後收費以公告為準。

當地居民對鶯歌運動公園啟用都充滿期待，陳小姐表示，非常興奮，提供民眾新型運動空間；張小姐也說，雖然住家和公園有段距離，但有總比沒有好；附近開小吃店的楊老闆認為，比較喜歡戶外運動，對室內場所不習慣，會先體驗運動館內環境，可惜的是沒有游泳池，無法滿足泳客的需求。