〈台北都會〉發票捐贈年少4成 柯︰再想辦法

2018-01-26

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨出席「創世、華山、人安基金會策略聯盟服務關懷之旅」，並在單親媽媽的解說下，現場體驗烤地瓜做法，呼籲社會大眾響應捐助，幫助植物人、獨居長者、街友等弱勢族群。但創世基金會創辦人曹慶指出，近來因發行電子發票影響，導致基金會的資金來源大幅下降，且政府的幫助只有「一點點」。基金會成員則說，一張發票價值約一元，過往一年發票捐贈數量可達一億張，但近年只剩六千萬張，減幅高達四成。對此，柯文哲表示，要再想想辦法。

創世基金會創辦人︰政府幫助一點點

投入弱勢關懷逾卅年的曹慶指出，創世基金會共有十三座安養院，其中有九座是靠民間捐贈發票的收入在維持，因電子發票發行的緣故，捐贈數量直直落。曹也說，基金會的經費來源只來自民間，政府沒有給予幫助，就算是整體植物人的照顧來說，仍然有八成是靠民間力量，政府的幫助只有一點點。

柯文哲致詞時則建議，對於社會福利事業，應該以購買代替補助、以購買代替捐贈，就是說市府用捐款來購買社會福利事業的服務，而不是直接把錢給他們，讓每個社會福利事業，都能有效率地運作。特別是長期以來已經表現得比較好的團體，事實上他們可以更有效地運作，這個市府正在思考。如果整個台灣的社會福利事業全部都給政府照顧，可能也沒辦法，所以公私協力、政府與民間合作，這是一個很重要的方向，至於怎麼做？市府會繼續思考、繼續精進。

社會局長許立民則表示，社會福利本來就是政府和民間要一起做，像創世基金會的植物人照顧，台北市政府就會給與安置費用的補助，街友方面，政府也有一部分的經費補助，獨居長輩問安服務等，也都在社福照顧系統內，政府都會一起幫忙做。