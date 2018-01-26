〈台北都會〉新北兒童優惠「卡」關 北捷︰盼雙北作法一致

2018-01-26

〔記者黃建豪、蕭婷方、葉冠妤／台北報導〕雙北市政府原定今年農曆年前推出「六歲到十二歲兒童」搭乘台北捷運優惠，但今起新北市兒童卻無法與北市兒童同步享有優惠。對此，新北市府直指遭台北捷運公司威脅、技術性杯葛。北捷回應，只是希望雙北作法一致，且只是義務告知。面對雙方隔空交火，悠遊卡董事長林向愷則說，其實北捷只是盡告知義務，也認同首都生活圈應該要一致。

雙北兒童搭乘捷運同步優惠一事，早從北市去年底先公布將祭出六折優惠，原訂不跟進的新北市隨後也宣布五折優惠，較北市優惠，就引發外界揣測雙北生心結。台北市社會局長許立民雖澄清，雙北無心結，「全台灣不同縣市有不同社會福利，如果只有一次不同就有心結，心結不完。」

新北控技術杯葛 技術問題不難解決

但新北市昨發出聲明，指控台北捷運公司「技術性杯葛」，導致沒有廠商投標新北兒童卡，讓雙北兒童搭捷運優惠同步實施夢碎。爭議在於，新北市考量兒童卡與現行敬老、愛心等社福卡採同樣五折優惠，那收費系統沿用社福卡代碼即可，且兒童和老人外觀上容易辨識，查核不會有問題。

但北捷堅持，若社福卡欄位開放兒童卡混用，會導致設備顯示與持卡人身分不合，一旦卡片資訊不正確，在過卡時恐導致展期作業發生錯誤結果，這個狀況不只會出現在台北捷運，於全國交通系統的電子票證使用及查詢上，都會有相同問題，以木柵動物園及兒童新樂園為例，六歲至十二歲兒童只是半價，但持社福卡可免費，若持混用卡，就會發生入園票價優惠金額不正確的情形。

新北市交通局對此回應，現行的優待票卡本來就沒有區隔老人、身障者及兒童身分，但技術上其實可以透過系統參數辨別出刷卡者身分別，若兒童刷卡會讓機器顯示成「敬老或愛心票」，以及入園票價金額不正確，其實只要修改系統顯示文字，以及加入辨識新北兒童卡的辨別參數，就不會有混用問題，技術問題根本不難解決，倘若真發生扣款狀況，交通局也承諾共同承擔風險。

面對雙北你來我往，林向愷則表示，票種規格本來就是說明清楚，北捷的作法沒有所謂的威脅不威脅，其實這件事，最早台北市交通局邀請新北市開會討論時，是新北市不參加，卻弄一個不同的五折優惠出來，又想把社福卡規格直接套在兒童卡上面，這就會有問題，首都生活圈應該要一致，若不同步要服務民眾就會很奇怪。