〈台北都會〉基隆籌設濱海廊道 開智慧無人車

2018-01-26

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港東岸的軍港遷移工程將於今年四月動工，基隆市政府規劃從西岸到東岸將闢設一條四公里長的濱海廊道，打造親水空間並評估引進智慧無人車，連接東、西岸的郵輪旅運中心，兼具交通與觀光遊憩功能。

長4公里 連接東西岸旅運

市府近來與基隆港務公司研商基隆港發展計畫，將在西四到西六碼頭規劃興建會展與旅運智慧大樓，西二、西三碼頭倉庫將轉型為第二郵輪轉運中心，東岸的聯興貨櫃場、軍港都要遷移到西岸，預計在四月動工，東岸的軍港現址將規劃為第三郵輪轉運中心。

基隆市長林右昌指出，將來從西岸的智慧大樓到東岸十三碼頭，在港區會有一條四公里長的濱海廊道，讓民眾親近水岸，市府也評估在這條濱海廊道引進智慧無人車系統。

林右昌表示，市區的路幅不夠寬，行駛無人車有些難度，無人車在港區濱海廊道行駛，沒有專用路權的問題，在東、西岸之間密集對開，可作為郵輪旅運中心的接駁車，讓遊客不必再拖著行李在街上走，民眾走累了也可以坐無人車欣賞海景；他並說，未來從中正路復興館規劃興建纜車到海門天險，民眾搭乘無人車到復興館，再改乘纜車到中正公園，目前整體評估中。

對此，民進黨議員游祥耀說，民進黨團曾到高雄港區考察智慧無人車，很方便也安全，站體搭配海景很有時尚感，他支持引進，對港區觀光遊憩很有幫助；國民黨議員藍敏煌說，他樂觀其成，但不要變成空包彈，加速軍港遷移比較實在，無人車營運成本也要考量，如果由政府來做一定虧錢，民間不一定有人願意經營，提醒市府先做好營運評估。