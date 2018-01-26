〈台北都會〉兒童優惠「卡」關 新北控北捷技術杯葛

2018-01-26

北捷拒絕新北社福卡系統

〔記者葉冠妤、蕭婷方、黃建豪／新北報導〕雙北兒童搭乘捷運的優惠，同步上路落空！新北市府指控台北捷運公司技術性杯葛，導致沒有廠商投標「新北兒童卡」，造成新北市兒童搭乘捷運五折的優惠卡關；北捷強調新北兒童卡採「社福卡」方式辦理，恐有兒童、老人混用之嫌，但新北市府駁斥說，技術修改不難，不會有混用疑慮，呼籲北捷顧及新北兒童的權益，讓新北兒童卡在農曆年前順利發行。

新北市長朱立倫也說，拜託台北市長柯文哲指示北捷，希望北捷放手，讓新北的孩童早一天獲得搭乘優惠，這是大家都期待的。

台北市六到十二歲兒童今天起搭乘捷運享有六折優惠，新北市在去年底宣布，比照兒童公車票價祭出五折優惠，但昨天卻傳出因北捷堅持要新北市採用北市版的「兒童數位學生證」，導致新北市自行推出的「新北兒童卡」製卡招標流標，新北市府指控北捷發文威脅悠遊卡與一卡通公司放棄投標。

新北市交通局長王聲威表示，去年十二月廿八日就行文給台北、高雄以及桃園捷運公司，表明新北兒童準備在今年實施搭乘捷運五折優惠，希望跟台北市同步實施，高捷回覆可如期配合，機場捷運也配合桃捷公司系統調整，在五月前與桃園同步實施，質疑「為什麼高捷、機捷都可以，只有北捷不行？」

北市︰老少混用身分不符

台北市社會局長許立民解釋說，北市數位學生卡使用普遍，但新北尚未普及，政策短時間要上路確實不容易，若新北另發行新北兒童卡且採用社福卡形式，屆時新北市兒童刷卡搭捷運時，設備上將顯示「敬老或愛心票」，這與持卡人的身分不符，例如新北兒童到台北市立動物園及兒童新樂園等場館，若持新北兒童卡刷卡，可用社福卡身分免費入園，不同於兒童的半價票，所以必須以「兒童數位學生卡」專卡專用。

新北︰後端技術修改即可

新北市交通局回應說，現行的優待票卡本來就沒有區隔老人、身障者及兒童身分，但技術上可以透過系統參數來辨別刷卡者的身分，若兒童刷卡，機器會顯示成「敬老或愛心票」以及票價金額不正確，這只要修改系統顯示文字，並加入辨識新北兒童卡的辨別參數，就不會有混用問題，技術問題不難解決，倘若真的發生錯誤扣款狀況，交通局也承諾共同承擔風險。

交通局強調，新北兒童卡依現有收費系統就可實施，只要在系統後端根據兒童卡卡片序號，統計優惠補助金額再由新北市府補貼，且老人與兒童在外觀上極易辨識，根本不會有敬老卡、兒童卡混用及稽核問題，無法理解為何北捷堅持不讓新北發行自己的兒童卡，而要新北市再花費三到六個月時程製作「兒童數位學生卡」與北市統一。