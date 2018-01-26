〈北部〉北上百公里拚學測 玉中包車到花蓮

2018-01-26

宜蘭試場設在宜大

〔記者花孟璟、簡惠茹／綜合報導〕一零七年大學入學學科能力測驗今、明兩天考試，宜蘭考區試場設在國立宜蘭大學，考生人數兩千六百二十二人；花蓮考區有一千九百七十八人考試，昨天下午二點開放看考場，其中花蓮考區考場設在北區海星中學、花蓮高中，距花蓮市一百公里的玉里高中考生還得提早一天包遊覽車到花蓮來看考場、進住國軍英雄館，十分辛苦。

學測宜蘭考區考試地點在宜大綜合教學大樓、教穡大樓、生資大樓，總計六十七間試場。宜大指出，考生休息區規劃在人文暨管理學院一樓、工學院一樓、生資院一樓、體育館二樓與三樓、圖書資訊館一樓及二樓，教學大樓地下室及教室開放考生、家長使用。

宜大提醒考生，行動電話不要帶進試場，如需帶入，請關機或取出電池，放在臨時置物區，也勿配戴有通訊功能的智慧型手環及手表進場，以免違規被扣分。

花蓮考區考場位於花蓮高中、海星中學，花蓮高中設在信義樓、仁愛樓共廿四間試場，考生人數一千零七人；海星中學試場位於國中部大樓、高中部西棟、東棟大樓共廿三間試場，大多數考生昨日和同學、老師結伴一起來看考場。

特別的是，玉里高中學生因考場遙遠，五十一名考生得提前一天到花蓮看考場，加上考試二天，要在花蓮過兩夜。校長江耀淇說，學校有卅一名考生昨天下午統一從學校搭遊覽車出發，搭車快兩小時才到花蓮「趕考」，看完考場後在國軍英雄館過夜，其餘廿名學生選擇住花蓮親友家。

花蓮考區試務中心表示，今年學測的特殊試場設在海星高中，共有三間特殊試場六個人應試，今年大考新規定是沒有准考證，考生只需憑有照片的有效證件考試，且國文科、國文作文分開考。

大學學測今天開考，第一天考社會、數學、國文（選擇題），第二天科目是英文、自然、國文寫作，三天共考六科。試務中心提醒考生，第一節考試時間九點十五分打預備鈴，九點廿分開始考試，考生務必提早抵達，預備鈴響就能入場。