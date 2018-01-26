〈北部〉市農會捐農特產 助花蓮弱勢過年

2018-01-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市農會寒冬送暖，結合有機農戶及家政班員，總計捐出五百斤農特產品給花蓮縣老人暨家庭關懷協會，預估約可幫助縣內逾五百戶弱勢長者。市農會理事長陳保成說，春節將至，捐助新鮮蔬果、有機米等作物，盼讓長者開心迎新年。

花蓮縣內目前約有二千五百名列冊關懷的獨居長者，但仍有部分未符合政府補助條件、仍需幫助的弱勢老人，由民間社福機構提供生活協助。花蓮市農會昨捐出長達兩個月的募款、家政班基金及直銷站農民自產稻米、水果及農產加工品。

陳保成說，花蓮市農會每年盈餘六十％，除必須用在農業、農民的推廣上，也可運用在社會公益等公用領域，近年因景氣差，需要救助的人日漸增加，市農會盼結合愛心勸募所得，協助生活困頓的民眾度過難關，讓貧困的人都能過好年。

他說，今年共捐助一萬元現金及五百斤農特產品，包括有機米、蜂蜜、壽司米、橘子、蔬果、地瓜及農會出品的蓬萊米泡麵，協助失智、失能及失依的長者們，都能獲得更多的關心與祝福。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全說，協會長年提供弱勢邊緣長輩整合性服務，目前扶助全縣未符合政府補助逾五百戶弱勢長者，為他們送餐、資助生活物資，並給予三節關懷，下週起將展開春節年菜及物資發放。