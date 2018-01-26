〈北部〉公園圍牆亂塗鴉 鄉民噓字醜、警要罰

2018-01-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉榮安公園昨被鄉民發現公園圍牆被亂噴漆，塗鴉文字內容懷疑是失戀男子心情鬱悶所留，噴上：「為什麼我喜歡都不行」、「妳走了，我還能做什麼」、「我愛妳、不要走」鄉民貼上花蓮網路社群遭網友噓爆：「字好醜又沒公德心難怪沒人要」、「這種男的沒公德心，分的好」。

榮安公園位於吉安太昌地區，屬於中式庭園風格公園，四周都有低矮的圍牆環繞，昨早有民眾運動時發現圍牆一角被亂噴漆，還畫了一隻很像魚的塗鴉，上有許多疑似失戀文字，想寫「拜託不要走」結果連「託」字都寫錯畫個大X。有網友拍照後貼在臉書社團「花蓮同鄉會」痛批「沒公德心的人，當然沒人愛！」。

網友看到紛紛留言怒罵：「字又醜又沒涵養」、「活該沒人愛」、「女生看人滿準的啊」、「小學生嗎？」、「字醜就算了，畫也醜，又沒什麼內容...」、「好險她走了 難道要跟你屁下去嗎？」、「失戀嗎？那罰你掃公園三個月，用勞動來忘記情傷吧！」。吉安警分局指出，亂塗鴉涉嫌違反社會秩序維護法，最高可罰六千元，將調閱附近監視器找出塗鴉者。

警方指出，社維法第七十三條第四款規定，污損祠宇、教堂、墓碑或公眾紀念處所或設施者，處以六千元以下罰鍰。另第七十五條第二款也規定，毀損路燈、交通號誌、道路旁樹木或其他公共設施者，處六千元以下罰鍰。第九十條規定，污損他人住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白（告示）或標誌者；未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，處三千元以下罰鍰或申誡。