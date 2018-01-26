〈北部〉農牧地設堆置場 廢清業者送法辦

2018-01-26

乙廢業者違設分選場 檢警逮2人

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭地檢署會同環保、縣刑大等單位，在五結鄉一家合法立案的乙級廢棄物清除機構，發現業者涉嫌在農牧用地自行設置廢棄物臨時堆置及簡易分選場，供廢棄物分類使用，並由無照外地清運業者在場區作業，將林姓負責人、秦姓清運業者依違反廢棄物清理法移送法辦。

宜蘭地檢署檢察官張學翰前天指揮辦案人員，無預警查緝五結鄉這家乙級廢棄物清除機構，查緝小組現場勘查，發現林姓業者未經許可便在農牧用地設置廢棄物臨時堆置及簡易分選場，查扣作業機具一台，查獲兩名工作人員。

無照外地業者 違法在場內清運

查緝小組查出廢清場把廢塑膠事業廢棄物交由秦姓男子負責，秦某無廢棄物清除許可證，警方蒐證後查扣證物，偵訊後把林、秦送辦，全案由檢方深入偵辦中。

環保局指出，林姓業者未申請設置廢棄物貯存場或轉運站，便從事廢棄物貯存及分類作業，依法可罰六千元以上三百萬元以下罰鍰，無照秦姓業者收受事業單位載運事業廢棄物，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。

環保局表示，縣內合法取得廢棄物清除許可機構約七十家，許可證申請得來不易，合法清除機構應依法執行廢棄物清除作業，並將廢棄物交給合法處理廠處理，切勿貪圖方便或意圖獲取不當利益，違法從事廢棄物清除處理作業，否則一經查獲，不僅受罰還會吃上官司，情節嚴重還能被撤銷許可證。