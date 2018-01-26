〈北部〉台3線30座石拱橋 鏡頭下重現身影

2018-01-26

攝影師傅增君 留下先民記憶

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局即日起在台三線駐地工作站舉辦石拱橋攝影展，一口氣展出三十座縣內台三線沿線的古早石拱橋照片；文化局長張宜真說，如今多已淹沒在荒煙漫草間的石拱橋，曾是客家村落間的交通樞紐，它們的美麗身影透過攝影師傅增君的鏡頭重現，令人驚艷。

行政院客委會副主委楊長鎮說，質樸美麗的石拱橋乘載著歷史軌跡及先民的記憶，如今雖多已不再承載交通運輸功能，但卻成為各個客家庄的私房文史景點，新竹縣把台三線石拱橋的美挖掘出來呈現在大家眼前，為推動浪漫台三線的政策加分不少。

即起在橫山駐地工作站展出

張宜真說，即日起到二月二日的週三至週日下午，在橫山鄉台三線駐地工作站展出的石拱橋攝影展，由羅功奇策展、傅增君攝影、吳慶杰擔任顧問，以影像紀錄古橋之美，其中包括著名的五拱石橋「東安古橋」、單拱橋「仁和橋」、「三十八份橋」、「而完橋」。

吳慶杰說，橫山鄉大山背山區有全台唯一的石拱「風雨橋」聯安橋，這座雙拱石橋建於四十一年初，就地取石材以糯米混和紅糖、石灰等物質黏製而成，九十一年鄉公所在橋面加蓋長廊式屋頂，兩旁設欄杆、長凳供為過往行人遮風避雨休憩，被遊客稱為「風雨橋」。

傅增君說，他小時候傍晚跟著父親到還是石拱橋的關西橋吹風納涼，看看橋下的人在洗衣、玩水、釣魚，對石拱橋的美留下深刻記憶，所以才想透過紀錄石拱橋影像，讓鄉親知道它們的存在、欣賞它們的美。