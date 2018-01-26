〈北部〉5警分局長上任 桃園市長：繁重加給加成續發

2018-01-26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局昨天舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，五名新任分局長分別為桃園分局長廖高江、中壢分局長翁群能、楊梅分局長劉印宮、大園分局長林信雄、大溪分局長陳百祿。市長鄭文燦出席監交也宣示，市府對於員警的繁重勤務加給加成，未來會持續發放。

交接典禮由鄭文燦、市警局長黎文明主持並擔任監交人，五名新任分局長於宣誓後就職。鄭文燦表示，各分局長人事案都經過他與黎局長、警政署長的充分溝通、討論，只要是在桃園服務過、桃園團隊的一份子，他都會盡力協助爭取好的職務，讓同仁的警察生涯能發展得更好，對於沒法安排得很圓滿的，「下次再補」，畢竟一個蘿蔔一個坑，他也沒辦法變出新的職務。

桃園市警局另有副局長吳清湖（原台南市警局副局長）、詹永茂（原桃園市警局主任秘書），以及主任秘書王鳳輝（原連江縣警局局長）新上任。

鄭文燦表示，市府會做基層員警福利、執法尊嚴的後盾，也感謝市議會通過繁重加給加成，即使警政署有不同的意見，但發放至今都未曾間斷；目前六都當中除了高雄與台南市，其餘台北、新北、台中與桃園市都維持繁重加給的加成發放，以桃園為例，桃園、中壢、平鎮、楊梅、龜山及八德共六個分局列為最繁重，員警可多領繁重加給八四三五元的七成，等於每月加薪五九○四元，其餘四個分局則為六成。

鄭文燦也強調，市府補助四十歲以上外勤警察兩年一次的健康檢查也是全國首創，在辦公廳舍方面，目前有超過十個廳舍整建計畫，也完成第一個警察職務宿舍設置在觀音區，將配合社會住宅的落成規劃第二個職務宿舍，讓新進的、單身或是年輕家庭的警察同仁能夠入住，這會是持續的重點工作。