〈北部〉發包不順 石門水庫亮點計畫工程落後

2018-01-26

市府：年底前完成 品質無虞

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府二○一五年獲交通部觀光局補助推動「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，共將投入三．七九億元，引入並打造生態與運動低碳環保的觀光旅遊據點，並分三年執行，然而亮點計畫今年已屆期限，卻有多項工程期程延誤，甚至還沒發包。對此，市府觀光旅遊局觀光發展科長張襄華坦言，確有部分工程進度落後，但他掛保證說：「所有工程絕對會在今年年底前完成」。

張襄華說，石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫包含十項軟硬體建設，其中投入一．四八億元的「溪洲觀光服務中心與低碳轉運站」，將打造園區遊客服務中心、低碳運具轉乘站、露營地及停車場等，原定去年十一月完成發包，但延至近期才會上網招標。

而預算二千五百萬元，將做為自行車補給及租賃站、紀念品販售、零售餐飲空間及觀景點等服務的「運動休憩服務站修繕及周邊環境整備」工程，原定去年十月發包，也延了二個月才發包，預計農曆年後開工，八月完工。

同時，投入九千萬元要引進生活市集、文創市集、市民食堂、共創工坊及新型關懷據點等的「十一份觀光文化園區活化計畫」，原定去年十二月發包，也延至近日才要上網招標；而投入一二八○萬元，要以自然生態及夜間光環境教育做為園區特色的「南苑服務站環境整備計畫」，原定去年十月得完成發包，今年四月完工，期程也拖延了二個月，預計二月開工，配合七月舉辦的熱氣球節於六月完工。

張襄華強調，當初是以理想狀態推估工期期程，而這些工程的延誤，是因設計審查及招標作業過程，須與多方協商所造成，雖然期程落後了，但一定都能在今年十二月底前完工，「且一定確保施工品質無虞。」

他說，投入一七六○萬元的「觀光自行車道及環湖公路綠化與安全改善」已經完工，是計畫中進度最快的工程，將於二月十二日啟用。