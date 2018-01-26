〈北部〉宣誓就職「等嘸人」高潞失花縣議員遞補資格

2018-01-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕時代力量不分區立委高潞‧以用‧巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal），昨早未赴花蓮縣議會出席遞補當選人宣誓就職儀式，依法失去遞補資格。縣議會法制室主任余玉琳表示，後續處理將再請示中選會及內政部。

花蓮縣前議員楊德金涉貪汙定讞解職，中選會公告該選區「落選頭」高潞‧以用遞補，「立委遞補議員」創下地方自治史首例。花蓮縣議會昨早舉行第十八屆議員選舉第六選區遞補當選人高潞．以用．巴魕剌的宣誓就職儀式，但沒等到高潞到場，最後由議事組主任潭進成宣布典禮結束。

下一位落選人遞補？行文內政部處理

花蓮縣議會法制室主任余玉琳說，遞補當選人高潞‧以用‧巴魕剌沒能到場，確定未完成宣誓，無故不到視同未就職，依法失去遞補資格，但該遞補案「史無前例」，是否由下一位落選人孫永昌遞補，將行文內政部及中選會研議後續處理方式。

高潞昨缺席宣誓就職典禮，也讓監誓人花蓮地方法院法官沈培錚及觀禮者「等嘸人」，前一天忙著布置會場的縣議會人員透露，二週來數度主動聯繫高潞辦公室，告知若不願意就職，必須「書面」放棄，卻遲遲收不到答覆，直到廿四日下午才接到高潞辦公室「來電」，確定不會參加宣誓就職典禮，但會場早已布置完成，還是必須依程序舉行。

前天電告無法到場 議會已布置照常辦

針對未出席花蓮縣議員宣誓就職典禮，高潞‧以用辦公室昨發表聲明表示，廿四日辦公室回電花蓮縣議會，告知立法院處於臨時會協商會期，廿五日無法到場參與，不用請法官到場，也發布聲明，將留在立法院，繼續替原住民族與花蓮縣的鄉親們服務。