〈北部〉建請暫緩提名惹議 陳文昌槓上選對會

2018-01-26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉議員初選民調結果出爐，但代接電話爭議持續延燒！議長陳文昌昨天點名縣黨部選對會代理主席黃建財，憑什麼建請暫緩提名？黃建財解釋，他只是民調開封會議代理主席，期許執委會今天做出妥適決議。

民調開封會代理主席遭疑非仲裁者

陳文昌質問黃建財，縣黨部前天民調結果開封會議上，選對會建請執委會暫緩提名公告，選對會被定位為協調謀才，非仲裁者角色，憑什麼建請暫緩提名？

陳文昌進一步質疑，黃建財指稱，代接電話是司法案件，但警方派員調查後，住戶當事人告知她同意讓人進屋接電話，也未提起告訴，怎麼會是司法案件？此事不應被炒作，就算對手陣營有請人代接電話，無非是選舉組織動員，並不為過。

黃建財：維護縣黨部公信力決定承擔

黃建財說，選對會是諮詢機關，為黨內因應選舉策略工作小組，遇到參選人間的爭議，必須秉公處理，他只是民調開封時的代理主席，主席是縣黨部主委林進財；林進財則說，選對會意見只是建議，候選人雙方意見一併被列入參考，是否暫緩提名，交執委會做出決定。

黃建財說，他臨時受邀擔任代理主席，為維護縣黨部公信力，當時決定承擔面對，期許執委會做出妥適決議，讓兩位參選人找到平衡點，停止內耗，彌補裂痕，在年底選舉團結一致打贏選戰。