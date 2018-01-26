〈北部〉《三星議員初選》民調結果再掀波 陳文昌、黃錫墉互批

2018-01-26

縣黨部：執委會今將開會認定

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨三星鄉議員初選民調結果，由議長陳文昌勝出，競選對手鄉長黃錫墉指控陳陣營人馬進入民宅代接民調電話涉及不法，昨到民進黨縣黨部遞交聲明書，要求查明真相，宣告民調無效，並指陳文昌已無參選資格；陳文昌則回應，資格認定不是黃錫墉說了算；民進黨宜蘭縣黨部指出，執委會今天將開會認定。

黃遞交聲明書 要求縣黨部宣告無效

議長PK鄉長的電話民調，陳文昌以六十％比三十％獲勝，但黃錫墉不承認民調結果，雙方持續隔空交火，猶如進入「延長賽」。

黃錫墉說，陳文昌成立代接電話部隊，不管住戶同意與否，都違反公平原則，民調反映投票行為，等於投票，安排非三星鄉民進入民宅代為作答非常不合理，痛批此舉像是小學生考試作弊，明顯違反黨紀。

被問到是否脫黨參選？黃錫墉說，陳文昌涉嫌舞弊，民調結果當然無效，陳如果被取消參選資格，就應由他代表民進黨參選，這樣才能還三星鄉民一個公道。

陳指絕不違法 參選資格非黃說了算

陳文昌則回應，黃錫墉不是執法者，說這些話像是「瘋言瘋語」，代接電話都經屋主同意，屬於敦親睦鄰互動模式，絕對不違法，民調是民調公司做訪問，非公務員執法，不違反選罷法。

陳文昌說，他具不具有參選資格，不是黃錫墉說了算，一切都要依據法律規定辦理，黃若脫黨參選，會給予尊重，對他而言，力拚議長連任這才是最大挑戰。