〈北部〉平元活動中心像墳墓 通霄里民抗議

2018-01-26

近百里民要求停工 場面火爆

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮平元里活動中心，工程施作中，但里民痛批，工程與原本理想中不同，應是一樓平房式的建築竟變成層層往上的塔狀建築，加上活動中心緊鄰山坡地，整體看來宛若墳墓。約近百位里民昨天齊聚活動中心前抗議，掛起抗議布條、標語，要求停工，場面火爆。

公所：里民訴求會帶回研議

通霄鎮公所主秘鄭進來強調，之前協調會以及受訪時都曾說明活動中心工程情況。至於里民訴求興建中的活動中心立刻停工，鄭進來指出，鎮公所會帶回研議，調閱資料研究工程契約，了解是否達成停工條件，否則貿然停工，可能因違反契約必須賠償給廠商，所以無法當場答應。

不少平元里民昨天齊聚活動中心前，團團圍住鎮公所工作人員，並掛起白布條寫著「抗議變更主體造型」、「要求停工」、「官僚氣息、作風猖狂」、「違背民意、亂權施政」、「官官相護、以利為先」等。鎮公所人員說明時，里民數度圍著公所人員大喊「停工」表達不滿，場面火爆。

鄭進來表示，一○四年曾召開四次協調會，原本規劃兩層樓建築，但礙於經費不足，修正改為一層樓建築，並於會議討論通過。

針對里民質疑活動中心緊鄰坡地卻無擋土牆；鄭進來指出，曾於會議時說明為增加內部空間，決議建造擋土牆共構的活動中心，簡單來說就是活動中心牆壁加厚、加強，達到擋土牆效果。

惟里民痛批，活動中心看起來就像墳墓，讓人感到晦氣，且原本里民希望蓋成平房式的建築竟變成層層往上的塔狀建築，未來若爭取到經費也無法加蓋，而鎮公所還把會議簽到單說成同意書，更讓人氣憤。

平元社區活動中心目前施工進度已達六成，預計明年六月二十日完工，經費一千一百九十五萬餘元。