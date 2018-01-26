〈北部〉湖口軍民活動中心開發 地方盼拓寬勝利路

2018-01-26

陸軍首宗大型ＯＴ案 經費8.22億

〔記者廖雪茹／湖口報導〕陸軍首件大型ＯＴ（新建營運移轉）開發案選定湖口營區，總經費八．二二億元。軍方昨天舉行首場公聽會，準備規劃三區，設置露營區、住宿會館、餐廳和體能訓練場等；出席的地方人士多表示樂見其成，希望打開封閉刻板印象，但建議應配合當地交通整體規劃，拓寬勝利路，增設停車場，回饋地方。

建議增停車場 回饋地方

湖口營區軍民活動中心新建營運移轉可行性評估及先期規劃案，昨天下午在鳳山村社區活動中心舉辦，由第六軍團副參謀長雷平祥主持。他表示此案堪稱陸軍首宗大型ＯＴ開發案，主要作為全民國防教育基地。

縣議員甄克堅和營區周邊的村長、社區理事長等多人表示，地方支持此開發案，希望帶動地方繁榮發展。但湖口營區以勝利路緊鄰民宅和新竹工業區，但交通要道勝利路只有兩線道，沿線路邊停滿車子，尖峰時段嚴重塞車，建議軍方拆除圍牆，提供用地拓寬勝利路，闢建停車場方便村民停車，以疏緩壅塞。

首場公聽會 準備規劃三區

本案A區擬規劃露營區；B區生活區，擬規劃住宿會館、宴會廳、運動休閒設施、賣場、餐廳、人才招募中心；C區體能訓練區，擬設置空氣槍射擊場、戰場抗壓模擬訓練館展示空間、室外運動休閒設施。

此案之後將辦理用地變更等行政程序，並經環評通過，才會著手設計及動工，預計費時五年竣工。