〈北部〉賣場年節食品抽驗 2件農藥超標

2018-01-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕年關將近，市府衛生局抽驗年節食品包含生鮮肉品、茶葉、即食豆製品、糖果、瓜子、肉乾、香腸、蜜餞、年糕、蔬果及休閒食品等八十一件，其中全聯大園菓林店販賣的茄子、頂好陸光店販賣的旗山金女番茄，分別被驗出農藥超標四倍及十五倍，已勒令業者下架，並移請新北市及台北市政府衛生局從供應商調查貨源處置。

衛生局指出，全聯大園菓林店販賣的茄子驗出賜派芬「0.04ppm」，標準為「0.01ppm」、超標四倍，供應商為新北市的素茵農產；頂好陸光店販售的旗山金女番茄，驗出百利普芬「0.15ppm」、標準為「0.01ppm」、超標十五倍，供應商為台北市力信國際實業。已分別移請新北市及台北市政府衛生局調查處理。

衛生局抽驗處所集中在連鎖超市、大賣場、百貨公司與鬧市周邊的雜貨店及傳統市場；衛生局提醒業者，進貨後可自主送驗，並要求供應商提具合格檢驗報告，而民眾在烹調食用蔬果前，為減少農藥殘留，可先切除蒂頭，再用清水浸泡十至廿分鐘，並以流動的自來水沖洗二至三遍，即可將農藥殘留降至最低。

衛生局官員說，民眾若網購年菜，要注意包裝是否完整，標示是否清楚，也應依產品上的保存方式進行冷藏或冷凍，避免食物置於室溫過久而有損壞，如有消費爭議，可撥打：0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴。