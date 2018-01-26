〈北部〉194歲西廟重建 整地籍9年終動土

2018-01-26

列暫定古蹟 重現古廟風采

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區的景福宮、鴻福寺、關帝廟、西廟被認為是傳統的四大廟，其中西廟有一九四年歷史，因建物老舊、漏水問題嚴重，廟方於九年前展開土地清理與重建計畫，昨天舉行重建工程動土典禮。市長鄭文燦出席表示，西廟已列為暫定古蹟，重建計畫完全依照文資法規定進行，市府文化局會持續輔導完成重建，重現西廟風采。

西廟重建工程動土典禮昨天在廟前廣場舉行，包括鄭文燦、地方民代、管理委員會主委游財登等人均到場，儀式盛大。鄭文燦說，西廟是桃園區四大古廟之一，最早的文獻記載是清嘉慶廿五年（一八二○年），當時桃園城開墾時，挖掘出許多無主骨骸，擔心孤魂野鬼阻礙築城工事，地方乃倡議建廟奉祀，先民將骨骸安置在城西，隨即開始建廟，於一八二五年完工，西廟彰顯了普渡、寬厚精神，至一九四○年，信眾自新竹城隍廟迎請城隍爺入祀，代表對正義精神追求，這段時間西廟也被稱為城隍廟，直到一九七一年恢復西廟舊稱。目前西廟主祀觀音佛祖、地藏王及城隍爺。

文物清點、調查 保留原貌

鄭文燦表示，西廟現況已經殘破不堪，為保存其文化資產與歷史價值，目前列為暫定古蹟，文化局已請專家對西廟文物進行清點、調查，未來西廟的重建計畫須經過審查，新的重建計畫預計保存並還原西廟特色、歷史意義及建築特色，讓桃園古廟保留原貌完成重建。

游財登表示，之前西廟因長期無人管理，連地價稅都繳不出來，九年前還被稅務機關移送拍賣，他當時擔任升格前的桃園市代會主席，因此受縣府民政局委託，組成西廟管理委員會展開土地清理與重建計畫，目前大部分工作均已完成，但仍有部分的土地取得仍在進行，舉行動土典禮，代表西廟進入重建階段的決心，未來還是要循程序，向建管單位申請建照才會施工。

鄭文燦另表示，市府已決定將景福宮大廟旁的大廟口派出所發展為「桃園舊城導覽中心」，目前正在進行文化資產重建，未來可透過導覽服務，向市民展現桃園市歷史軌跡。