〈中部〉《法院執行指界》男子爬屋頂 抱瓦斯筒點鞭炮對峙

2018-01-26

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子廖俊雄居住房子越界占用畸零地，畸零地被林姓女子買走後，廖男被迫拆屋還地，花上百萬元重新蓋好房子後，林女卻又指他「拆不夠」，還要再拆一次，昨天林女與法院進行強制執行的指界程序時，廖男將房門反鎖，抱瓦斯筒爬上屋頂燃放鞭炮，高喊「不要逼我！」法院擔心發生憾事而暫緩執行，廖男被母親勸下，未發生意外；林女則低調說，一切依法院判決結果處理，並指廖男抗爭之舉「都是假的」。

廖男指控說，他與母親、兒子住在東區精武路巷弄內有五十年屋齡的八坪老房子，二○一三年林女說，他的房子占用畸零地，林女是畸零地地主，要求他買畸零地，林女卻又不開價，他開價到一百廿萬元，林女仍不同意，他才恍然大悟，林女是「以小吃大」，但法院判決他敗訴，他只好拆屋還地，再花上百萬元重新蓋房子。

廖男說，原以為可落幕，但林女卻又說「拆不夠」，還要再內縮七十五公分，他認為是中山地政事務所鑑界錯誤，氣得提出國家賠償訴訟（審理中），但林女再提強制執行，他認為這是趕盡殺絕，逼他們一家人露宿街頭。

昨天上午法院與林女進行指界程序時，廖男將自己反鎖屋內，抱著瓦斯筒到樓頂，懸掛「害我二次拆屋」、「還我公道」、「誓死保護家園」白布條，燃放鞭炮並高喊「不要逼我」，消防局派遣消防車與救護車戒備，警方請廖母遊說廖男下樓，並未發生意外。

地政局強調未鑑界錯誤，而是林女提告後，廖男願意自行拆屋，卻沒有向法院或地政事務所確認拆除結果，隨即逕自重建，林女發現廖男重蓋的房屋與地界線不符，向法院聲請再次執行拆屋還地，重新測量後，法院判決廖男房子仍有部份越界，希望廖男能理性處理。