〈中部〉《花博卡爭議》藍促身分證換門票 林佳龍：不知在亂什麼

2018-01-26

〔記者張菁雅、蘇金鳳、李忠憲、張軒哲／台中報導〕台中花博將在十一月登場，台中市民申請花博卡，可免費參觀一次，市議會國民黨團今天召開記者會表示，花博卡有個資疑慮，要求市府全面讓市民改用身分證換門票入園。市長林佳龍則反駁「不知在亂什麼」。

林佳龍昨日視察花博森林展區施工進度時指出，花博卡沒花政府半毛錢，是承包票務的廠商將利潤回饋市民，而且使用電子票證環保許多，至於三億六千萬元預算是用於花博驗票機器、票務系統等設備，早於花博總預算內通過，與製發花博卡無關。

林佳龍強調，電子票證符合時代潮流，個資保護也符合國際認證，沒有問題。也希望各級民意代表都能瞭解花博卡，並鼓勵市民多加利用。

國民黨團執行長顏莉敏指出，市民必須簽署同意書，同意個資被取用，才能拿到花博卡，不願申請花博卡的市民就必須自行購票，一張卡片把市民分成兩類；另外，市民個資給得標的媒體公司及市府使用，透過卡片的多功能，未來市民坐車到哪裡、在哪裡出入或消費、消費多少錢、購買什麼等，資料全被看光光，有如電影「全民公敵」的翻版。

市府交通局長王義川表示，花博票證業務由三立電視整合時藝多媒體、悠遊卡公司合組團隊得標，符合「政府採購法」規定；申請書由市府彙整後，直接交給悠遊卡公司製卡，不會交給三立，悠遊卡公司資安有國際認證，發卡經驗豐富，個資保護安全無虞。

王義川強調，國際大型活動使用電子票證是基本條件，台中市是智慧城市，不應走回頭路，若要一個一個驗身分證或戶口名簿，光是用想的，就知道會是一場災難。