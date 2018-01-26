〈中部〉大甲文武停車場 提前2月1日收費

2018-01-26

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲市區停車位一位難求，大甲區公所將舊台汽總站空地闢建成文武停車場，開放免費停車三個月以來，附近住戶當成自家停車場，流動率非常低，不少駕駛將車臨停在格子外，引起民怨。大甲區公所指出，近期都有派員巡視勸導，原本預計農曆年後才對外營運，將於二月一日進行收費，達到使用者付費原則。

大甲舊台汽總站緊鄰火車站，地理位置極佳，但隨著站體拆除後，大甲區公所闢建一百五十個自小客平面停車位，規劃成公有停車場。

大甲區長劉來旺說，當時正與國產署協商土地事宜，公所暫時開放免費停放。

由於停車場位於市區，周邊又有農會、警察局、地政所、銀行等公務單位，停車需求量大，但不少住戶索性當自家停車場，導致車輛很少移動，臨時停車民眾一位難求，甚至有車輛停在空格之外。

原春節後收費 遭占用美意打折

陳姓民眾說，停車場幾乎整天處於客滿狀態，不少車輛一停就是好幾天沒移動，非假日上午八點多就停滿，假日更是難有車位。劉來旺表示，確實接獲許多關於停車場的問題，讓公所美意大打折扣，原本文武停車場預計農曆年後才營運收費，將提前至二月一日正式收費，即日起至月底，公所固定派員巡查，順便維護環境，亂停的車輛，將請警方協助通知車主移車。

方便民眾洽公 前二十分鐘免費

劉來旺指出，大甲警分局及地政事務所因擁有停車場土地所有權，一百五十個停車位中，四十個為警分局公務停車位，十九個撥給地政事務所；剩餘九十一個停車位才對外收費，其中三十個為月租，六十一個為臨停車位，但為了方便民眾洽公購物臨時停車，前二十分鐘免費。