〈中部〉台中爆今年首起禽流感 撲殺1424隻鴨

2018-01-26

養鴨場未登記 動保處將查處

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市爆出今年首起禽流感疫情，后里區一家沒有畜牧場登記的養鴨場，在肉鴨準備屠宰上市前，被檢出確診感染H5亞型高病原性禽流感，動保處昨天撲殺全場一千四百廿四隻肉鴨，並進行消毒，防止疫情擴散，後續也將針對違法養殖查處。

為強化禽流感預警監測工作，農委會公告一月十六日至三月卅一日，鴨隻應檢驗確認無禽流感病毒，並附檢驗證明，才可送至屠宰場，這家養殖場在肉鴨準備屠宰前申請檢驗，本月十七日採檢，一週後報告出爐為陽性反應，確診感染H5亞型高病原性禽流感，動保處昨天即全場撲殺，隨即送往化製場化製，並加強內外場區消毒工作，降低病毒存活機會。

動保處指出，禽鴨為保毒動物，即使感染禽流感也不一定會發病，這家養鴨場經營多年，防疫人員前往採樣時，鴨隻活動力良好，看不出罹病，現場也未發現死鴨，昨天撲殺時鴨隻仍然活跳跳。

動保處也調查出該染病禽鴨場半徑一公里內有七家禽場，已進行禽流感監測採樣，另半徑一至三公里內家禽場也加強消毒及臨床訪視，嚴密監控疫情發展。

動保處採集33場 僅該禽場感染

禽流感疫情活躍，目前彰化、南投、雲林傳出疫情，台中市目前共有二百四十二處養禽場，飼養約兩百七十萬隻雞鴨鵝，主要集中於外埔、后里和神岡，目前動保處已經採集卅三場、共二百六十隻檢體，結果均出爐，僅該禽場感染。

動保處長林儒良指出，禽流感傳染途徑為候鳥、混充來路不明的禽隻或人車、圍網等，已要求轄內家禽業者務必落實自衛防疫及場區清潔消毒工作，徹底執行人車管制、避免與野鳥接觸，並加強禽舍保溫及通風操作，維護良好飼育環境。

業者每日應自主觀察家禽健康狀況，若出現疑似病徵、異常死亡及產蛋異常下降，應立即通報動保處，如未依規定主動通報，除撲殺不予補償外，將另處以五萬元至一百萬元罰鍰。