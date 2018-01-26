〈中部〉企業贊助 二水國中弱勢生出國交流

2018-01-26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水國中是彰化縣唯一的「國際學校」，經常有國外學生前來參訪，該校學生也經常有機會出國，但誰有資格出國？出國的旅費從哪來？讓學校頭痛不已，校長陳靜宜去年接任，告訴學生「只要你有意願，且通過校內語文鑑定考試通過，不分好額或窮赤，一定能出國。」今年寒假出訪日本，每人旅費三萬元，中低收入戶學生，因為有維力公司和歐都那公司等單位贊助，加上學生自己籌款，共有廿四人出訪。

二水國中因位置偏僻、人數少，七、八年前傳出要廢校，後來不僅沒廢校，還轉型為國際學校，經常跟國外學校交流，學校目前有二二二人，每年寒暑假各有一次出國交流互訪的機會，但對中低收入戶學生，動輒三、四萬元的旅費難以負擔。

校方寫企劃案為中低收入戶學生籌款，今年寒假出訪日本長野七天六夜，旅費三萬元，其中維力公司贊助總金額每名低收學生兩萬元旅費，總共十八萬元，讓此行人數到達廿四人。

陳靜宜說，出國參訪已成為該校學生學習最大的助力，且「每一個學生都應該有機會出國」，若旅費不足，學校就必須對外募款，或學生走出校外義演義賣。

歐都納公司贊助每位出訪學生及教職員價格近四千元的羽絨外套，該公司協理洪宏霖說，只要具有挑戰自我、走向戶外的行動，學校撰寫成企劃書，經公司認可就會給予適當的贊助。

陸友公司魏平穎執行長贊助學生保暖襪，並有二八水商圈、唐德晉文教基金會、陳水源博士等等無數的鄉親仕紳贊助款項協助學生圓夢。