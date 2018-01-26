〈中部〉坐禁7天7夜 永安宮乩童出關

2018-01-26

兩百年來第二次

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮九九峰下的永安宮，神明指示該宮的乩童和筆生「坐禁」七天七夜，昨日凌晨「出禁」，管委會撕封條，信眾鑼鼓、鞭炮迎接。

草屯鎮平林里聚落的信仰中心「永安宮」，地方指已有二百年以上歷史，主祀慚愧祖師，並供奉玄天上帝、觀世音菩薩，建宮以來僅在五十年前神明指指示乩童「坐禁」，今年則是第二次。

僅供水、甘蔗汁、蘋果和菜脯

依神明指示「坐禁」的有兩名乩童和兩名筆生，從農曆十二月初二子時（午夜十一時）入關「坐禁」七天七夜，宮方在坐禁室放置礦泉水、甘蔗汁、蘋果和菜脯，由四人自取，而管委會日夜有人輪班顧守。

該宮管委會常監莊清南說，「坐禁」時辰前十分鐘，由該宮分出的北勢里永安宮的觀世音菩薩曾到場，降乩指示，巡看坐禁場地安全可放心。而這七天都很注意坐禁室的反應，每天都有聽到乩童起乩的聲音，大家才安心。

前日深夜十一時十五分，聽到坐禁室內起乩聲，宮方撕封條開門，乩童與筆生「出禁」，打赤膊、身擊紅帶在廣場踩步罡，再於主殿向神明報告，儀式進行一個多小時才結束。

乩童︰各方神明降駕超忙

七十一歲的資深乩童李福良說，「坐禁」前三天每一小時都有各方神明降駕，有教符路，有開天眼，忙得不可開交。而宮方準備的甘蔗汁只喝了兩、三天，因感覺太甜，後來大多只喝水。

民俗專家廖大乙說，「坐禁」就是乩童的「再進修」，提高靈動力，通常宮廟博杯徵得坐禁乩童的祖先同意，才能進行「全禁」。

南投縣營養師公會理事長廖美俞說，除非有慢性病，否則七天不吃東西是不會有生命危險，但人體每天需要一百公克的醣類，宮方為坐禁的人準備的甘蔗汁和蘋果應可供應醣類的需求，但糖尿病、慢性腎臟病或痛風者，不建議坐禁多日。