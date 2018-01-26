〈中部〉柴林腳老人食堂 週吃10餐超幸福

2018-01-26

〔記者蔡宗勳／溪口報導〕嘉義縣溪口鄉柴林腳老人食堂運作模式獨特，強調廚師要專職、使用者付費（一天餐費五十元），週一至五供應四菜一湯午、晚餐，週吃十餐熱食，中午還附水果，老人家幸福指數破表。

週一至五午、晚餐 一天50元

嘉義縣已開辦四十六處老人食堂、五處申設中，其中大多每週只吃一、二頓午餐，相較之下，柴林腳老人食堂「俗擱大碗」。

財團法人柴林腳教育基金會執行長王崑成說，一○三年籌辦老人食堂時，老人家就希望可以週一吃到週五，當年十一月一日起試辦兩個月，每週五天且不收費；一○四年元旦起，每餐五菜一湯加水果，收費五十元，有四十多人參加，後來又有長輩表達「準備晚餐很麻煩」，基金會從善如流，三月一日起增加晚餐，不加價，但五菜減為四菜，晚餐沒水果。

柴林腳老人食堂目前用餐人數維持約五十人，其中六到八人需由志工送餐到家裡，有二十多人自行前來取餐，二十多人在會館（溫馨補給站）共食。

王崑成說，老人食堂不計成本，每餐飯菜成本就約五十元，不足部分除大家樂捐，並租田種植有機米、紫色地瓜，所得做為食堂營運費用；食堂為了永續經營，開辦時就主張廚師有給職、使用者部分負擔，加上捐助與耕作自食其力，讓柴林腳長輩在家安老。