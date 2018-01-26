〈中部〉林內推垃圾專用袋 上半年開辦

2018-01-26

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內鄉公所率雲林縣之先，將成為縣內第一個使用垃圾專用袋的鄉鎮。鄉長張維崢表示，林內自許為環保鄉，民眾垃圾分類、資源回收執行落實，使用專用袋的適應問題不大，但仍會在實施前與民眾溝通，做好相關配套措施。

鄉長︰會做好溝通與配套

環保局代理局長張喬維表示，雲林縣垃圾須委外處理，縣長李進勇曾訂出全縣垃圾減量一百噸目標，最後雖未達標，但每天減少的垃圾量也有四十噸，目前全縣每日垃圾量約兩百四十至兩百五十噸。

張喬維指出，垃圾減量遇到瓶頸與民眾垃圾分類、生熟廚餘回收未落實有關，破袋稽查是督促民眾落實分類最有效方法，但不少鄉鎮擔心執行破袋會與民眾衝突，所以破袋不徹底；未來實施垃圾專用袋，因袋子可以透視，不需破袋就可知垃圾內容物，有助清潔隊員要求民眾落實垃圾分類。

環局︰未用完可換日用品

環保局表示，未來林內鄉推動垃圾專用袋政策時，也會援用虎尾堀頭里的獎勵措施，用不完的垃圾袋可以兌換清潔劑等日用品。

「如果林內鄉做得到，其他鄉鎮也能做到。」張維崢表示，去年林內鄉落實破袋政策，加上民眾配合，使每日垃圾量從十噸降為五．六噸，預計今年上半年就會配合環保局推動垃圾專用袋政策。

張維崢表示，任何改革都會有陣痛期，政府的責任就是做好配套措施，讓民眾的不便降至最低，民眾自然不會抗拒，像執行「垃圾破袋」政策時，林內清潔隊員在垃圾車抵達前先破袋，並挑出可回收的垃圾，一一向民眾解說，民眾清楚如何分類後，自然能配合垃圾分類。

張維崢強調，未來林內執行垃圾專用袋政策時，立場會堅定，但執行人性化，配合環保局提供配合政策獎勵措施。