〈中部〉網路違規食品廣告 美白豐胸、減肥最多

2018-01-26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕韓國解酒糖、日本記憶口香糖在網路搶購，這類食品已經涉嫌廣告誇大不實！衛生局食安處昨天公布調查去年台中市網路違規食品廣告，共有五百十一件違規，其中以宣稱美白豐胸、減肥等最多，占四成六，其次為排毒、解酒等占三成，已裁處近二百件，共開罰七百多萬，提醒過年前後，網路食品銷售廣告會更多，賣家切勿以身試法，買家也要睜大眼睛不要受騙。

賣家在網路販賣韓國很夯的「解酒糖」並在網路PO文宣稱可解酒「在喝酒前吃當作預防，可以醒酒…快速分解酒精」食安處說明，糖果在台灣屬於食品，「怎麼可能會解酒」？已涉及違反食安法廣告誇大不實，去年至少查獲十件違規，通知賣家說明，發現許多人都不知違法。

之前從日本紅到台灣的「記憶力口香糖」號稱含銀杏萃取物，可讓食用者邊嚼邊增強記憶力，造成網路搶購熱潮，也早被食藥署認定廣告宣傳涉及誇大不實，或易誤解具醫療效能，要求下架。

台中去年網路違規食品廣告，宣稱美白豐胸、減肥、排毒、解酒的茶、糖、保健食品等占近八成，其他如護眼、維護心血管功能、淡斑、瘦身等也是常見違規詞句，食安處舉例像美白豐胸訴求「去斑美白、美白排毒、美白消水腫」、「黑的不走白的不來嗎？讓你變回白雪公主，不要再當黑美人」這些廣告宣傳已涉及誇大不實。

近年食品業者或個人運用網路平台商城、臉書粉絲專頁、Line等通訊軟體或網路直播方式，常以誇張或宣稱療效方式行銷販售食品，藥安處食品流通組長楊雅欒強調，但食品業者及個人於網路販售食品，除網頁產品介紹內容外，對於產品薦證人或民眾留言的內容，業者也應負擔管理之責，內容均不得有誇張、易生誤解、或宣稱療效詞句。

一旦廣告標示、宣傳或廣告涉及誇張易生誤解，可依食安法可開罰四萬至四百萬，若涉及宣稱療效則可罰六十萬至五百萬，而國人出國攜帶食品或營養品回台，用不完即自行翻譯外袋文字後上網販售，產品無中文標示，亦違反食安法。