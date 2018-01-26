〈中部〉筏子溪2.4公里水防道 年後裝路燈

2018-01-26

通車6年沒路燈 常發生重大車禍

〔記者張菁雅／台中報導〕西屯路三段北側的筏子溪整治工程已完成數年，筏子溪兩側二．四公里的水防道路，也自一○一年後通車，成為附近居民重要的替代道路，但車路巷橋至中科路間的水防道路六年來沒有路燈，經常發生重大傷亡車禍。議員陳淑華花了一年半時間，與市府建設局、第三河川局協調，並爭取到一千五百萬元經費，將自春節後施設路燈。

西屯路三段至中科 重要替代道路

陳淑華表示，筏子溪兩側的水防道路，可從台灣大道口通往福科路、西屯路、中科路，一直到大雅區，成為西屯路三段至中科附近的重要替代道路，而台灣大道至車路巷橋間因設置自行車道，早已有路燈，車路巷橋至中科路間的水防道路，卻遲遲沒有夜間照明。

陳淑華說，這段水防道路單側長約二．四公里，路寬約十米至十二米，大貨車通行都沒問題，藉由此道路進出中科的車輛非常多，附近居民晚上也會去散步，但道路一邊是筏子溪，另一邊多數是田地，僅少部分有民宅，所以沒有路燈，晚上就一片黑漆漆，常發生重大車禍。

市府編列1500萬 預計8月完工

由於筏子溪為第三河川局管轄河川，雖然陳淑華前年就爭取市府同意協助設置路燈，並在去年編列一千五百萬元預算，但三河局希望建設局先接管道路，再設路燈，建設局則暫無接管計畫，以致路燈工程無法進行。

因筏子溪夜間常遭不肖人士偷倒垃圾，陳淑華說服三河局，水防道路設置路燈後，應能稍微減少不肖業者的惡行，三河局與建設局也達成共識，先設路燈，未來建設局再視財源接管道路。

建設局養工處長陳全成指出，水防道路是水利單位用來做為便利防汛、搶險的道路，設計規範上不需設路燈；而建設局在取得三河局同意後，筏子溪兩側水防道路已經完成招標，廠商正在備料，預計春節後二月底就能施工，原則上，每隔卅至四十公尺及路口處會設置一盞路燈，因為有兩個工區，工期為一百廿個工作天，依照合約是在八月完工，建設局希望廠商盡可能提早完工。