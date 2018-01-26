〈中部〉八卦山大佛修繕 重漆黑紅色不封窗

2018-01-26

佛體恢復成原始色調 蓮座再討論

〔記者張聰秋／彰化報導〕曾是東南亞第一大佛的彰化縣歷史建築八卦山大佛，因大佛龜裂、滲水嚴重，彰化縣文化局啟動修復計畫，初步決定恢復原始色調，佛體將重漆成黑紅色，蓮花座重漆成土朱色，不過，所有權人財團法人彰化八卦山大佛風景協會，希望蓮花座維持現況金色，並封閉大佛背面八個窗戶，對此，文化局表示，違反文資法不能封窗，但蓮座可以再討論。

彰化大佛受風吹日曬雨淋及天然災害侵襲，佛體和蓮花座多處受損，亟待修復，文化局委由建築師事務所規劃設計，昨在八卦山風景區協會會議室舉行大佛修復設計說明會。大佛風景協會董事長張世良說，很多遊客都會問他：「大佛後面為什麼要開窗？」他都不知該如何回答。

大佛協會︰窗戶如坑洞盼封平

張世良表示，八道窗戶感覺如坑洞，失去宗教教化人心，做事平順、圓融的精神，封窗不影響整體樣貌，反而可讓大佛更好看，後背平順。

文化局︰改變外觀 違反文資法

文化局副局長張雀芬說，大佛修復規劃設計，包含佛首、佛身和衣外部都將刮除現有的漆作塗層，並修補裂縫，修復後外部重新塗裝上色，修復成原始的黑紅色調，亮度深淺，以施工時現場調色為主。至於封窗將改變大佛外觀，基於消防安全、通風和文資法須保存原貌，封不得。

張雀芬指出，大佛下方的蓮花座修復方式比照佛體辦理，因蓮座一共有六層顏色，從最底層的土朱色、綠色、紅色、粉紅色、白色到目前金色，修補後規劃重漆成原始的土朱色調，至於大佛風景協會希望維持金色，文化局會把意見轉達給文資審議委員會學者專家討論。

張雀芬說，八卦山大佛於九十一年登錄為歷史建築，縣府依文化資產保存修復程序辦理後續的修復規劃，於前年完成第一階段調查研究，去年完成階段的修復工程規劃設計，今年擬再向文化部爭取修復工程經費，目前初算修復總工程費用接近三二○○萬元。