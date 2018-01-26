〈中部〉阿里山鄒族4工藝 爭列嘉縣原民文資

2018-01-26

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉鄒族原住民山美部落族人，將竹籐、鞣皮、編織、家屋建造等四種傳統技藝，提報嘉縣原住民族文化資產審議，已通過第一階段審查，族人正加強蒐集文史資料，爭取成為嘉縣首批登錄成功的原住民文化資產。

通過第一階段審查

山美社區協會專案助理方敏全昨說，協助本案的四位部落耆老各有精通的工藝，從原料採集、加工處理至成品階段都一手包辦，例如四十九歲楊新興是編織工藝師，從採集苧麻、製繩到編織成狩獵袋，技藝精湛。

八十四歲溫貞祥製作的「倒三角形」背簍，與其他族群有明顯區別，除了增加物品放置穩定度，也提高背負重物時的支撐力；達邦村四十九歲安孝明是極少數能依傳統形式，以中柱為中心，利用四根或二根柱交叉綁縛成龜甲型對稱屋頂建造鄒族家屋的藝師。

嘉縣文化觀光局秘書于秉儀說，六十五歲的鞣皮藝師安炳耀把動物的生皮去肉，再割洞孔、刮皮，放在臼裡以杵打軟，直到獸皮柔軟可製成皮衣、皮褲等，技藝現今少見。

于秉儀表示，文化部去年七月訂定「原住民族文化資產處理辦法」，使原民技藝登錄為文化資產有明文規範，這四位鄒族藝師的工藝瀕臨失傳，經評委一致認定通過第一階段審查，預計三月召開文資登錄審議會議討論。