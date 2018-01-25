〈南部〉挖泥岩被拍到 龍崎掩埋場停工

2018-01-25

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕台南社大環境行動小組前天空拍龍崎掩埋場基地現場，發現怪手進場挖除當地百萬年泥岩自然地景、截斷牛埔溪，質疑南市府放水圖利廠商，十餘個環保、教育團體今將赴台南地檢署按鈴控告歐欣涉嫌偽造文書。南市水利局昨晚表示，已正式發文要求歐欣公司立即停工。

台南環保聯盟表示，行政院退輔會及歐欣公司分別於九十二年環評書及九十九年環差報告，所附的水土保持資料涉嫌偽造，未附「環評作業準則」所要求的邊坡穩定佐證資料，質疑歐欣公司邊坡穩定結果涉嫌偽造，也質疑變更後的開發案水土保持計畫沒有「邊坡穩定」資料，將到台南地檢署按鈴控告，並要求台南市政府公開水土保持計畫書，否則涉嫌圖利歐欣公司。

水利局長彭紹博表示，因地方及相關團體對於防災工程施作仍有疑義，該局將委託第三公正單位評估，已獲市府簽准，昨（廿四）日正式發函歐欣公司停工。

歐欣公司表示，不知環團指控偽造是指哪一個？哪一部分？「邊坡穩定」資料於水保計畫書第六章有詳載，不可能沒有。而環評並非歐欣所做，他們無法評論，環差部分確認有做邊坡穩定計算及分析，相關檢核文件都有，也確認環差報告內有說明。至於市府要求停工，會配合辦理。

水利局昨晚發布新聞稿澄清表示，經查核，水保計畫書確實有依規定編撰邊坡穩定資料，至於環評書及環差報告邊坡穩定是否未依環評作業準則檢附邊坡穩定資料，因無相關書件，致無法比對查證。