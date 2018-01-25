〈南部〉台南蜜棗晚花受寒害 災損估逾5成

2018-01-25

早花損傷未達20％未納補助

〔記者黃文瑜／台南報導〕蜜棗產期為國曆一月至農曆元宵節後，但一月初受寒流影響，各地紛紛傳出農作寒害災情，上週農糧署成立專案小組實地勘察後，認為早花損傷未達廿％，不算災損作物；但近十天來，晚花的果子開始發生遲發性落果、凍傷面積擴大，初估逾五成，立委陳亭妃昨與農糧署、農業局人員實地勘察，下午立委周陳秀霞召集玉井、南化、楠西約兩百多名棗農與農糧署、農改場開協調會，農損補助有望。

台南市蜜棗重要產區包含玉井、南化、楠西、關廟，種植面積約達兩百廿三公頃，近日浮現的災損面積逐步接近種植面積，因已採收蜜棗明顯凍傷，超過兩成被打為次級貨，導致已可上市的蜜棗行情下跌；而晚花蜜棗產量因寒害恐歉收，讓果農叫苦連天。

農糧署現勘 200多棗農關心

由於市府農業局在災後速報表上，蜜棗損害面積僅填寫三．七二公頃、未達災害損失補助門檻廿公頃標準，沒把蜜棗納入公告。昨日玉井、南化、楠西兩百多名棗農在協調會上表示，不但果實受影響，無法賣得好價格，原本一台斤一百至一百廿元的行情，只剩一台斤七十至八十元，「樹上的長不好，掉地上的沒心情整理」，心在淌血。

由於農糧署未料災損已達五成以上，災情慘重，昨天官員聽到農民的心聲，加上立委要求再行評估，相關官員表示，會將資料帶回去討論，下週提出方案。