〈南部〉建立臺蘭品種認證 商業服務中心掛牌

2018-01-25

〔記者王涵平／後壁報導〕「臺灣蘭花品種商業服務中心」昨日掛牌，台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘表示，希望藉此強化台灣蘭花品種權保護機制，同時掌握全球市場脈動。

「臺灣蘭花品種商業服務中心」（Taiwan Orchid Varieties Commercial Center，TOVCC）在南市後壁區台灣蘭花生物科技園區揭牌，農委會副主委李退之、代理市長李孟諺、議長賴美惠等各界人士出席，現場展示「臺灣蘭花品種商業服務中心」各項功能業務，包括蘭花品種分子標誌對照、蘭花特性檢測、儲運開花特性檢測等品種管理標準化認證服務、蘭花核心品種及種原資料庫及查詢系統、商業管理查詢系統等資訊交流管理、品種花及品種權保護、品種花三百六十度展示及各國熱銷蘭花品種等。

前年外銷金額逾1.7億元

南市農業局指出，蘭花為台灣農產品外銷最具競爭力的作物之一，二○一六年台灣花卉外銷金額一億八千多萬美元，蘭花及其種苗就佔了一億七千多萬美元，佔比高達九成一，其中又以蝴蝶蘭佔六成九為最大宗。

李退之表示，TOVCC業務為整合台灣蘭花育種能量、建立台灣專屬品種認證標準，進而提高台灣品種價值，並可健全台灣蘭花品種交易平台。

李孟諺指出，蘭花近幾年受到國際經濟低迷、荷蘭自動化生產、中國及東南亞國家低勞動力成本競爭等影響，外銷成長率開始下滑。

協助新品種調查、試驗

他說，台灣蘭花品種多樣且具強大的創新能力，每年持續培育出新品種，成為擺脫低價競爭之利基；但台灣豐富與多樣的品種是否符合各國市場需求，能否商業化、規格化及標準化，並未進行相關調查、試驗及統整，而是多由育種者或生產者依感覺或經驗判斷。

此外，品種幾乎都未經過相關生理檢測即進入市場交易與量化生產，導致發生後續生長勢不佳、植株品質及開花株數未達標準等蘭花品質問題，也影響台灣蘭花的價格與商譽，「臺灣蘭花品種商業服務中心」就是要協助解決品種認證等相關問題。