〈南部〉陳菊副手將入閣﹖3人全否認

2018-01-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊的下一步引人關切！地方卻傳出花媽「副手」之一近期可能入閣？三位副市長昨異口同聲否認，也盼外界別再消費花媽。

綠營內部盛傳花媽可能揮軍北上？為民進黨擴大板塊，總統蔡英文接受電視專訪時，更形容花媽是國家與黨珍貴的資產，並表態盼望菊姊能夠替國家、替黨多做一些事。

當花媽動向持續引發討論同時，地方則傳出花媽副手之一近期可能入閣，一方面借重高雄經驗，也作為花媽後續北上的暖身？

三位副市長許立明、史哲、許銘春，昨異口同聲否認，並呼籲外界別再消費花媽，強調團隊將全力推動市政建設。

三人當中，許立明與史哲從勞委會時期即跟隨陳菊、深受倚重，許立明是重要政務主要操刀者，史哲更是高雄近幾年藝文蓬勃發展的推手，許銘春則與花媽有深厚情誼，長期扮演陳菊團隊有力的法律專業支援力量。

地方傳聞，花媽與團隊今年是任期最後一年，因劉世芳退選，絕大部分成員任期後將離去，但幾位副手隨同花媽推動市政經驗豐富，有可能依照先前模式先被借將中央協助小英與賴神，也為花媽北上做準備？

另外，立委劉世芳退出高雄市長初選後，傳出其他陣營積極透過管道與菊系議員接觸並爭取支持；因時機敏感，有議員乾脆在臉書發出「治傷」聲明、婉謝立委前輩邀約，詼諧字句讓緊繃的初選氣氛稍微緩解。

「治傷」聲明由高市議員簡煥宗發出，指出世芳退選後，我們的心還有點傷，需要點時間吧；謝謝參選市長初選的立委前輩們，謝謝你們的活動邀約。