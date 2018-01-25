〈南部〉擴大旅遊版圖 推郵輪離島觀光

2018-01-25

3月有外國旅遊團首次體驗

〔記者洪定宏／高雄報導〕國際大型觀光郵輪停靠台灣港口，帶來可觀的經濟效益，去年包含兩岸渡輪突破一一四萬人次，打破歷年紀錄，台灣港務公司趁勝追擊，計畫跟郵輪公司合作，全面推展離島式環台觀光行程，今年三月將有外國旅遊團首次體驗，並可連結到日本琉球或香港，擴大台灣旅遊版圖。

去年進出港旅客 年成長率16％

台灣港務公司董事長吳宏謀表示，去年進出港旅客累計一四二點七萬人次，年成長率十六％，其中國際旅客一一四萬人次，均屬歷年新高，預期今年會更高，觀光遊憩已成為重要發展，因此希望能儘速發展離島式環台郵輪行程。

吳宏謀強調，停靠高雄港及基隆港的郵輪，已有日本、韓國、香港等行程，卻沒有以台灣的澎湖、金門、馬祖等離島為據點，如果加上高雄、基隆、花蓮，就能搭郵輪「環島」，擴大旅遊版圖。

離島式環台郵輪行程為白天登島旅遊，晚上回郵輪過夜，節省旅館費用，已有郵輪公司願意參與。不過，因涉及國內航線問題，必須由交通部航港局審查核准；博弈與免稅部分也有待突破。

在交通部航港局核准下，今年三月將有外國旅遊團首次體驗「離島式環台郵輪行程」，高端旅客多達一一四人，帶動台灣旅遊經濟效應。這批旅客將搭飛機從桃園入境，前往九份等知名景點觀光後，到基隆港乘坐四千總噸的中小型郵輪，行經台中港、金門、台南安平港、綠島、花蓮，然後直接轉往日本。

台灣僅高雄港及基隆港能停泊大型郵輪，澎湖馬公港限五萬總噸以下，金門為四千總噸，且有潮差時間限制，如果錯過，就要靠郵輪上的救生艇接駁，綠島則完全靠接駁。

雖然因港口差異而有郵輪大小之分，但為擴大台灣旅遊版圖，交通部所屬單位卯足全力力拚，希望「離島式環台郵輪行程」，能帶動台灣旅遊經濟效應。