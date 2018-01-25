〈南部〉國道七號未提新方案 自救會怒拍桌

2018-01-25

交通部取消2替代方案 遭抗議

〔記者洪定宏／高雄報導〕國道七號從一○三年開始舉辦二階環評範疇界定會議，歷經十二次會議，決定以「光明路」、「高屏溪西側」作為路線替代方案，卻被交通部國工局片面取消，引發反國道七號自救會及環保團體抗議，要求依法行政，提出路線替代方案，否則應該立即全面撤案。

「國道七號高雄路段計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議說明會，昨天下午在大寮區公所舉行，反對團體不滿國工局做法，動員數十人抗議，連同其他民眾約兩百人出席，贊成及反對者都有，爭議聲不斷，警方到場維持秩序。

國工局︰一案沿線居民反對 一案太遠

國工局人員解釋，「光明路」方案被沿線居民反對，「高屏溪西側」方案太遠，因此取消。但前大寮鄉長黃天煌認為，大寮不缺道路，只有「高屏溪西側」方案可以帶動高屏地區發展，也能解決林園沒有快速道路問題。

由於國工局無法提出讓民眾滿意的方案，說明會過程拍桌叫罵聲不斷，到傍晚不歡而散。

自救會︰設計加速癱瘓周邊道路

反國道七號自救會長簡志強表示，國道七號仁武末端系統交流道的「丁字」或「斷頭」式設計，除了無法達到預期效益外，將更加速癱瘓鼎金交流道及周邊道路（例如澄觀路及水管路），進而嚴重影響五甲系統交流道車流轉換速率。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英從貨櫃運輸業者的效益分析，國道七號原方案的「丁字」設計有很大爭議，初估將有八成的貨運司機，絕對不會在仁武交流道轉折，也就是如果原方案不變，司機不會走國七，依舊走國一。

台灣水資源保育聯盟簡永三表示，現行國七規劃路線沿線地下埋設許多石化油氣管線，不適合興建高速公路。