〈南部〉考小型車駕照 2月起有變革

2018-01-25

上車前未察看車輛四周就刷掉

〔記者李立法／屏東報導〕打算報考駕照的民眾請注意！二月起考照規則增加，不論是路考或場考，上車前未察看車輛四周就直接刷下，以不及格論，監理站建議考生先上網了解新增評分項目，提前適應。

起步沒打方向燈 也是不及格

屏東監理站表示，小型車考照去年五月改採場考與路考雙軌制後，隨車監考員發現考生最常犯的錯誤，是上車前未察看車輛四周及檢查車底、輪胎有無異物，經駕訓班加強提醒後才獲得改善，但上車後又常因緊張，沒打方向燈就上路，這兩項的評分均為三十二分，疏忽其中一項，就無法達到七十分及格標準，只能下次再來。

監理站表示，從今年二月起，小型車考生在路考常忽略的基本動作，將納入場考評分項目，除上車前檢查四周及起駛前打方燈外，還增加了起駛前有無調整座椅、照後鏡、儀表板等項目，打算報考小車駕照的民眾可上公路總局的「監理服務網」查詢，並提前適應。

監理站指出，包括大型車及聯結車的路考評分項目，也會在二月全面調整，和小型車一樣，上車前未檢查四周及起駛前未打方燈，只要疏忽其中一項，就扣三十二分，直接刷下，大型車及聯結車還增加了起駛前有無放置及檢查行車記錄卡項目，佔十六分，比重不小，欲報考大車駕照民眾請留意。