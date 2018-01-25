〈南部〉關山30公頃向日葵花海 過年前後綻放

2018-01-25

天氣影響 目前開得零星

〔記者王秀亭／關山報導〕台東縱谷油菜花海因進入一期稻作插秧期而落幕，關山鎮農會為讓農曆春節期間也能賞花海，在米國學校周邊三十公頃農地營造向日葵花海，近日已見零星向日葵花，期間還夾雜著油菜花，預計在農曆年節前後盛開，尤以米國學校旁的八分地最為密集，不過，其他農地受天氣及種子影響，花況恐不如預期。

向日葵發芽率低 混種油菜花

「往年此時向日葵已見花苞，甚至開始少量開花，目前只有少量花苞，向日葵花開了一、兩朵而已。」米國學校校長彭衍芳表示，去年底向農友承租三十公頃農地，想打造向日葵花海，同時帶動鎮上商家的商機，向廠商購置了實驗室裡發芽率高達七成的向日葵種子，但灑在關山農地裡竟成「啞巴種」，發芽期無雨水，土壤太過乾燥，發芽率只有二至三成。

彭衍芳說，向廠商反映後，再緊急補種，避免發芽率過低情況重演，第二批種子混合了油菜花種子，若向日葵發芽率低，還有油菜花田可賞，而米國學校旁的八分農地改用去年農會自行保留的種子，三十公頃農地兩次總共撒六百公斤種子。

距離農曆春節不到一個月，向日葵仍然矮小，一塊農地裡只有小花兩、三朵，年節期間恐不如預期的密集，夾雜在向日葵田裡的油菜花也發芽長成，「屆時同一塊田裡就能看到兩種花，應該有另一番風景吧！」

彭衍芳指出，搭配花海景觀，關農從二月一日至二月十四日舉辦「花現關山小確幸」活動，只要在鎮上三十家特約商店消費，每人取得一張證明後，上指定網路報名，就可到米國學校參加製米體驗，同時獲得白米一包，限額四百份。