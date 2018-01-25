〈南部〉重現末廣町繁榮 台南中正路有「藝」思

2018-01-25

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市海安路景觀改造工程第二期將於農曆年前完成，通風塔藝術計畫也預計在五、六月展開，為了串連海安路與中正路的發展，都發局針對中正路一帶推動末廣町景觀藝術計畫，將配合區域特性，以廿八個街區景觀藝術，將中正路打造為城市的伸展台，預計九月與海安路通風塔藝術一併完工啟用，希望重現日治時期末廣町的繁華，未來也計畫延伸至台南火車站。

推動老屋立面景觀修繕

中正路一段為日治時期的末廣町，長期以來也是舊城區重要的商業中心，文化局與都發局今年都針對中正路景觀有新作為。文化局將主動對林百貨以西的七棟老屋進行立面景觀設計，遊說屋主加入歷史老屋立面景觀修繕計畫，希望形成群聚效果。

分4街區營造時尚景觀

都發局也編列一千兩百萬元預算，將中正路分為四個區域，以日治時期中正路盛行的「Art Deco」裝置藝術風格為主要設計，將在分隔島、騎樓、店家等處，營造出從點到面的時尚景觀。

都發局長莊德樑表示，依照中正區街區既有的特性，從湯德章紀念公園到永福路段，將結合土地銀行等老建築，規劃為「時尚華服」區；以鐘錶、珠寶業為主的永福路到西門路一帶，規劃為「精工精品」；運動用品及潮流服飾居多的西門路到海安路段，為「年輕潮流」區；海安路到廣四廣場路段，成為提供親子互動的「遊步場」，為全齡活動空間。目前廿八件街區景觀藝術均已完成店家媒合。