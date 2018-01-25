〈南部〉古蹟收回 台南議政史料館點交一度「警」張

2018-01-25

原台南州會 活化為中西區圖書館

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市議政史料館（原台南州會）修復活化利用案爭議多年，文化局與歷屆議員協進會對簿公堂，去年底台南地方法院判文化局勝訴，文化局、台南地院昨天會同警方前往點交，古蹟修復工程目前正在上網公告中，順利的話，農曆年前可辦理評選，未來將做為中西區圖書館使用，改善目前中西區圖書館空間不足的窘境。

中西區圖書館原位於愛國婦人館，因建築物載重問題遷移至中正路五巷現址。由於空間有限，目前僅有一樓空間，二樓以上為文化資產管理處辦公室。文化局表示，台南州會古蹟修復工程將與中西區圖書館空間規劃同步進行。

文資處長林喬彬指出，原台南州會古蹟修復工程預算四千萬元，工期兩年，原本已經發包，但因爭議遲遲無法施工，原得標廠商要求終止契約，目前正重新上網公告，希望能在農曆年後重新簽約，工期兩年。至於點交的議政史料館文物，將造冊整理，未來將協調由市議會收存或展示的可能。

台南市圖書館長洪玉貞表示，南市各區圖目前大多已經優質化，但中西區圖書館空間有限，無法提供兒童閱讀空間，目前大多被民眾當成調閱其他區圖的「取書館」，因而希望能運用修復後的原台南州會空間，提供更好的閱讀環境。相關空間改造將於今年完成設計，預計明年度編列預算，希望明年底前可以完成。

歷屆多位議員及大批民眾聚集關心

文化局與台南地院昨天點交過程中，包括多位歷屆市議員、前立委施台生及大批民眾到場關心，現場一度與警方發生拉扯，警方針對大批聚集的不明人士清查身分，並帶回兩人調查。

前立委施台生說，市府過去編列預算補助史料館，換了市長後，文化局卻片面否認並提告，協進會願意捐出文物，只是希望法律兼顧情理，能等到五月選出新理事長及找到新地點，保留議員長輩對地方自治貢獻的史料。